السبت 19 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

مجلس النواب يستعد لإقرار توصيات الحوار الوطني، تلقي أي تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

الحوار الوطنى، يستعد مجلس النواب لمناقشة وإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيات ومقترحات الحوار الوطني، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عن اهتمامه بها وأنه سيحيلها إلى الجهات المعنية ومجلس النواب لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

 

جلسات الحوار الوطنى 

وأعلن المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية عن الاستعداد لتلقي أي تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها  إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

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رئيس الأغلبية البرلمانية 

وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها كافة أبنائه.

 

مخرجات الحوار الوطني 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أية مخرجات منذ الوهلة الأولى لإطلاق الحوار، مؤكدا أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.

 

الحوار الوطني صنع تاريخا للدولة المصرية 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلي.

 

تتويج جهود الحوار الوطني بالمخرجات القابلة للتنفيذ

وتوجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطني، وكافة المقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجيه بتنفيذ كافة المخرجات في كافة الملفات التي تم تناولها خلال الجلسات المختلفة.

 

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بمجلس النواب 

وقال أشرف رشاد: "نحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل مجلس النواب على تلقي أي تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى".

 

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