السبت 19 أغسطس 2023
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اقتصاد

طريقة استخدام ومشاركة رمز الاستجابة السريع QR في تطبيق واتساب

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

يضم تطبيق واتساب هذا خاصية رمز الاستجابة السريع QR والتى تمكن المستخدمين من مشاركته مع الأشخاص الآخرين لإضافتهم  كجهة اتصال، دون الحاجة إلى تدوين تفاصيل الاتصال يدويًا، وذلك بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR وخلال السطور التالية نستعرض طريقة استخدام ومشاركة رمز الاستجابة السريع QR في تطبيق واتساب. 

 

تفعيل الخاصية بتطبيق واتساب 

- يتم فتح تطبيق واتساب في هاتف أندرويد والضغط فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة، ثم اختيار الاعدادات  من قائمة الخيارات.

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وفى حالة استخدام هاتف آيفون، يتم الانتقال مباشرة إلى تبويب الإعدادات في الزاوية السُفلية اليُمنى والضغط فوق أيقونة رمز الاستجابة السريعة التي تظهر باللون الأخضر في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة والضغط فوق زر المشاركة في الزاوية اليُمنى العُلوية.

- ستظهر  شاشة تضم خيارين، الأول My Code وهو رمز الاستجابة السريعة QR الخاص برقم المستخدم، وهنا يمكن للشخص الآخر الذي يريد التواصل معه عبر واتساب مسح الرمز مباشرة للحصول على رقمه. والثاني هو  خيار مسح  وهو يتيح  مسح رموز QR الخاصة بالآخرين لإضافة أرقامهم وفي أعلى شاشة رمز الاستجابة السريعة QR الخاص برقم المستخدم وستظهر أيقونة المشاركة، يتم الضغط عليها.

- تحديد التطبيق المراد  إرسال رمز QR عبره، حيث يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيقات المراسلة الأخرى مثل ماسنجر أو إنستجرام، أو تيليجرام، أو حتى عبر واتساب. 

إعادة ضبط رمز الاستجابة 

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- يمكن بعد ذلك  إعادة ضبط رمز الاستجابة السريعة الخاص بتطبيق واتساب بعد مشاركة رمز الاستجابة السريعة الخاصة في واتساب حيث  سيتمكن أي شخص يراه من مسحه ضوئيًا وإضافته كجهة اتصال وإرسال رسالة وفى حالة الرغبة فى  إيقاف ذلك، يمكن إعادة ضبط الرمز، مما يجعل أي رموز استجابة سريعة تم إنشاؤها سابقًا غير صالحة وذلك عبر فتح تطبيق واتساب في هاتف أندرويد والضغط فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليُمنى العُلوية من الشاشة، ثم اختيار الإعدادات وفى حال استخدم هاتف آيفون،يتم  الانتقال مباشرة إلى تبويب الإعدادات والضغط فوق أيقونة رمز الاستجابة السريعة في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة.

- بعد ذلك يتم الضغط  فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة والضغط فوق خيار إعادة ضبط رمز الاستجابة السريعة والضغط  فوق إعادة الضبط.

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