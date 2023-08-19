عرض "فريدة" يحصد جائزة أفضل سينوغرافيا في مهرجان الزرقاء بالأردن
فاز عرض المونودراما فريدة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، بجائزة أفضل سينوغرافيا لعمرو عبد الله، وذلك ضمن مشاركة العرض بالمسابقة الرسمية لمهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن.
المخرج خالد جلال
ووجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، التحية والتقدير للمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، كما وجه خالص التحية والتهنئة للفنان عمرو عبدالله وفريق عمل العرض، على تمثيلهم المشرف للمسرح المصري.
مسرحية فريدة
يذكر أن عرض "فريدة" تم تقديمه يوم الأربعاء ١٦ أغسطس الجاري، في تمام السادسةً مساء بمركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، وهي المشاركة الثانية للعرض بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢، وشهد نجاحا كبيرا.
كما قدم العرض لعدة مواسم بالقاهرة كان أخرها فى شهر يوليو الماضي، وشهد أيضا نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.
مونودراما "فريدة" عن "أغنية البجعة" لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة القديرة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.
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