السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: تتداول 243 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

الهيئة العامة لميناء
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع نشاطا متزايدا بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وتم دخول وخروج 50 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 31 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل والترانزيت.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3891 حاوية مكافئة تقريبا.

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة فقد تم تداول  243 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

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وقد وجه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

 

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