أجرت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة من خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم إنتظار المرضى بإجراء 19 عملية جراحية متنوعة بمستشفى أبوالمطامير المركزي.

إجراء 19 عملية جراحية متنوعة بمبادرة "يوم فى حب مصر" بالبحيرة

تضمنت مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى 7 حالات استئصال مرارة بالمنظار، و6 حالات استئصال جراحي للمرارة، وحالة استئصال ورم بالثدى، و5 حالات لوز ولحميه.

إجراء 19 عملية جراحية متنوعة بمبادرة "يوم فى حب مصر" بالبحيرة

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تأتي المبادرة فى إطار المبادرة الرئاسية "يوم فى حب مصر" للقضاء على عمليات قوائم الإنتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين

وأشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، معربه عن خالص شكرها وتقديرها لمدير المستشفى الدكتور مصطفى شلبي وللفريق الطبى المشارك، وفريق التمريض والفنيين وكافة العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم وعملهم على تذليل كافة العقبات للمرضى ، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنّ جميع من يعمل بالمنظومة الصحية بالبحيره هدفهم الإرتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء لخدمة طبية ذات جودة تليق بأهالي البحيره،وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب، وتقوم بعملها على خير وجه، وأنه يتم تذليل كافة العقبات أمام المرضى.