رجال يد الأهلي يخسر أمام برشلونة في بطولة كأس الأبطال الدولية

رجال يد الأهلي، خسر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق برشلونة الإسباني، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية التي أقيمت في البوسنة.

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق الإسباني بنتيجة ٣٧-٣١.

وحقق رجال يد الأهلى استفادة فنية كبيرة بالمشاركة في البطولة التي استهل مشواره خلالها بالفوز على فريق يوروفارم المقدوني بنتيجة ٣٤-٢٣، ثم التعادل مع فريق مونبيليه الفرنسي بنتيجة ٢٥-٢٥، ثم الفوز على فريق سلوجا دوبوي البوسني بنتيجة ٥٠-٢٦.

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جدول بطولة دوري كرة اليد

في سياق آخر أعلن مسؤولو لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن جدول المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، وتختتم منافسات المرحلة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر.

وتضم المرحلة الأولى من دوري المحترفين 16 فريقا، يلعبون دوري من دور واحد، ثم يتأهل أول 8 فرق للمنافسة في المرحلة الثانية والتي تقام بنظام دوري ذهاب وإياب.

وجاء جدول المرحلة الأولى من دوري المحترفين كالتالي:

منتخب مصر للناشئين رابع كأس العالم لكرة اليد

في سياق آخر خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب كرواتيا بنتيجة (39-36)، في المباراة التي جمعت بينهما للمنافسة على برونزية بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب كرواتيا على مصر بنتيجة (18-17)، قبل أن يتعادل المنتخبين في الشوط الثاني بنتيجة (30-30).

ولعب الفريقان وقتًا إضافيًّا مدته 10 دقائق مقسم على شوطين، حسم خلالها منتخب كرواتيا المباراة لصالحهم.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب الدنمارك، بنتيجة (35-39)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول من مباراة مصر والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بنتيجة (18-23).