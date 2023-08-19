تقارير: صفقة مانشستر سيتي مهددة بالفشل

مانشستر سيتي، كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود تحقيقات داخل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في قضية جديدة تخص الرهان بمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وحسب ما ذكرته صحيفة جلوبو البرازيلية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحقق حاليًّا في شكوى مقدمة بشأن رهان على بطاقة صفراء حصل عليها اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا أمام أستون فيلا في شهر مارس الماضي.

وذكرت الصحيفة البرازيلية أن التحليل الأول أظهر أنه تم إنشاء عدة حسابات جديدة على موقع مشهور يخص الرهانات في اليوم نفسه، وأودع بعض المستخدمين الذين يُعتقد أنهم مقربون من باكيتا الحد الأقصى للمبلغ المسموح به على حصول اللاعب على بطاقة صفراء.

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بديل كيفين دي بروين

من ناحية أخرى عثر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على بديل مناسب، لتعويض الغياب الطويل لنجمه البلجيكي المُصاب كيفن دي بروين، الذي سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

وتعرض فريق المدرب بيب جوارديولا لضربة قوية، عندما أصيب صانع ألعابه دي بروين بأوتار الركبة، في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب بيرنلي، الجمعة الماضي.

ومن المرجح أن يبتعد اللاعب البلجيكي عن الملاعب حتى عطلة عيد الميلاد، وقد يخضع لعملية جراحية، وهو ما دفع مانشستر سيتي للنظر في إحضار نجم آخر قبل الموعد النهائي للانتقالات.

وأفاد خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، أن مانشستر سيتي حدد الإسباني الدولي داني أولمو، كخيار مناسب لتعويض دي بروين، لكن شرط الإفراج عن النجم البالغ 57 مليون جنيه إسترليني، لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام.

وعادة ما يتألق الدولي الإسباني في الدور رقم 10، لكن يمكنه أيضًا العمل على الجناحين.

وأظهر أولمو قدرته بتسجيل 7 أهداف الموسم الماضي، بما في ذلك هدف لمنتخب إسبانيا في كأس العالم، وقد وصل إلى قمة نجوميته في هذا الموسم، بثلاثية مذهلة ضد بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني.

ووقع أولمو عقدًا جديدًا مع لايبزيج في يونيو، يمتد حتى صيف العام 2027، لكن مع حرص السيتي على التعاقد مع اللاعب في أقرب وقت ممكن.

وتردد لايبزيج في بيع أحد نجومه، يمكن أن يطلب فريق البوندسليجا ما بين 70 مليون جنيه إسترليني و85 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن اللاعب الإسباني.

كما أن جوارديولا من أشد المعجبين بصانع ألعاب وست هام لوكاس باكيتا، وتزعم التقارير أن البرازيلي قد وافق بالفعل على عقد مدته 6 سنوات للانتقال إلى مانشستر سيتي.

ومع عدم تواجد دي بروين في مباراة كأس السوبر الأوروبي، الليلة الماضية أمام إشبيلية، كان فيل فودين بديلا للنجم البلجيكي في خط الوسط.

مانشستر سيتي يحصد رابع ألقابه في 2023

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الحالي 2023/2024، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لفريق مانشستر سيتي في عام 2023، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم مانشستر سيتي اللقب بعد الفوز بنتيجة (5-4)، على حساب إشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مانشستر سيتي إمام إشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

وسجل كول بالمر لاعب مانشستر سيتي هدف التعادل لفريقه في شباك إشبيلية بالدقيقة 63، من عمر المباراة المقامة بينهما في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وكان يوسف النصيري لاعب إشبيلية قد سجل الهدف الأول لفريقه في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 25.