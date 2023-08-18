السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

بالسحر والشعوذة، ضبط متهمتين بسرقة مشغولات ذهبية في الأميرية

عصابة نسائية، فيتو
عصابة نسائية، فيتو

يبدو أن خداع البسطاء بحيل الدجل والشعودة أصبحت وسيلة سهلة لسرقة أموالهم خاصة السيدات في المناطق الشعبية والريف.

وشهد منطقة الأميرية في محافظة القاهرة، عدة حوادث من هذا النوع بعدما تخصصت سيدتين في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية.

ذاع المتهمتين بين أهل منطقة الأميرية وقدرتهما علي فك الأعمال والقيام بأعمال السحر من جلب الحبيب وعودة المطلقة وإنجاب العقيمة، حتى ذاع صيتهما بين أهل المنطقة.

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وبمجرد أن تتمكن السيدتين من الضحية، وتحضر لمكانهما لتحقيق المراد، يغفلانها ثم تسرقان متعلقاتها الشخصية ومشغولاتها الذهبية.

سقوط عصابة نسائية بالأميرية

أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

قوات الشرطة نجحت في ضبط المتهمتين وعثر بحيازتهما علي مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي يرتكبونها.

واعترف المتهمتين خلال تحريات المباحث بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية والتوصيف القانوني للجريمة، يقول خالد رجب المحامي نحن أمام جريمتين جريمة نصب واحتيال وجريمة سرقة، جريمة  النصب والاحتيال نصت عليها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور "

أما جريمة السرقة فقد نصت المادة رقم ٣١١ من قانون العقوبات علي أن "كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق، وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

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ريا وسكينة الأميرية قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة سقوط عصابة نسائية بالأميرية

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