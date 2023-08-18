الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

روتانا تطرح ملهوف عليك لـ عاصي الحلاني خلال أيام (فيديو)

عاصي الحلاني، فيتو
عاصي الحلاني، فيتو

عاصي الحلاني، تطرح شركة روتانا أغنية “ملهوف عليك" للمطرب اللبناني عاصي الحلاني خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات: عبير أبو إسماعيل، وألحان: حسان عيسى، وتوزيع: علي ركيا، وإخراج: عادل سرحان.

وفي وقت سابق احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني بزواج ابنته ماريتا من مدير الإنتاج كميل أبي خليل بمنطقة البقاع في لبنان.

 

ماريتا الحلاني

وماريتا الحلاني ولدت في فبراير 1997، ومنحها القدر مواهب عدة، إذ تجيد الغناء والتأليف الموسيقي.

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ونشأت في منزل يعشق الفن ويقدسه، فوالدها الفنان عاصي الحلاني، ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس.

 

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