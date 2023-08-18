روتانا تطرح ملهوف عليك لـ عاصي الحلاني خلال أيام (فيديو)

عاصي الحلاني، تطرح شركة روتانا أغنية “ملهوف عليك" للمطرب اللبناني عاصي الحلاني خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات: عبير أبو إسماعيل، وألحان: حسان عيسى، وتوزيع: علي ركيا، وإخراج: عادل سرحان.

وفي وقت سابق احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني بزواج ابنته ماريتا من مدير الإنتاج كميل أبي خليل بمنطقة البقاع في لبنان.

ماريتا الحلاني

وماريتا الحلاني ولدت في فبراير 1997، ومنحها القدر مواهب عدة، إذ تجيد الغناء والتأليف الموسيقي.

Advertisements

ونشأت في منزل يعشق الفن ويقدسه، فوالدها الفنان عاصي الحلاني، ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، كأس مصر، دوري القسم الثاني, دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



