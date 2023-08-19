السبت 19 أغسطس 2023
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انطلاق الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم.. 119 ألف طالب يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

تنطلق اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

 

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 

وتنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا السبت بامتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويؤدي قرابة 119 ألف طالب وطالبة الامتحانات بنفس قواعد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت وبنفس مواصفات ورقة الأسئلة لامتحانات الدور الأول، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

واستعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها لماراثون امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تنطلق غدًا السبت وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

 

تجهيز الاستراحات واللجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

ومن جانبه قال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتوفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

 

 

وشدد على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة الكتاب الدوري رقم (22) بتاريخ 25-5-2023 لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة لأبنائنا الطلاب.

وصرح "موسى" بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الإمتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، خط تليفوني للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضًا توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

محظورات داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة

كما أكد على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية، مشددًا على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الإمتحان، وضبط النفس واحتواء المواقف حرصًا على الصالح العام.

وأشار إلى تسليم العصا الإلكترونية  لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية، وكذلك المطهرات وأدوات النظافة، مشددًا على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارات التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفوري في أي موقف.

وأوضح "مدير المديرية" أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة (دور ثان)  يبلغ 19462 طالبا وطالبة أمام 35 لجنة.
وشدد وكيل أول الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية  بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء اللجان والمتابعة اليومية قبل بدء اللجان الإمتحانية وتذليل كافة العقبات، كما حث الطلاب على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتميز.

 

وجهت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 4 تعليمات مهمة للتعامل مع ورقة امتحان  البابل شيت لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني غدا السبت الموافق 19 أغسطس.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الثانوية العامة 2023، خلال الإجابة على الأسئلة بورقة البابل شيت كالتالي:

1- ضرورة  تظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم جاف واضح وكامل وليس نصف تظليل.

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2- البعد عن القلم الرصاص مع كتابة البيانات بنفس القلم الجاف بخط واضح.

3- يمنع استخدام الكوريكتور

4- الإجابة في المساحة المخصصة للأسئلة المقالية وعدم الكتابة على ظهر البابل شيت 

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