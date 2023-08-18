نجم الأهلى السابق يكشف لـ فيتو سبب تأجيل صفقة بديل معلول

الأهلى، كشف محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي والزمالك السابق عن سبب تأجيل مسؤولي القلعة الحمراء صفقة التعاقد مع ظهير أيسر كبديل للاعب على معقول نجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك السابق

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات لـ فيتو: أتصور أن الأهلى أجل ملف التعاقد مع ظهير أيسر الى فترة الانتقالات الشتوية القادمة انتظارا لما ستسفر عنه مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء والمنتخب الوطني حول تجديد عقده.

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وواصل عبد الجليل تصريحاته قائلًا: أحمد فتوح هو أفضل بديل لخلافة علي معلول في الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

الأهلى يتواصل مع الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى طلب مسئولو النادي الأهلي ردا سريعا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن موعد وملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة البلاد السعودية فإن السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري سيقام يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الصحيفة أنه سيتم تحديد الملعب الذي يستضيف السوبر الأفريقي خلال الأيام المقبلة، ولكن الأقرب هو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، والذي أقيم عليه فعاليات البطولة العربية أو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

ومن ناحيته تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلي منتصف سبتمبر المقبل.

كولر يتسلم تقرير عن حالة رضا سليم

من ناحية أخرى تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا شاملا عن حالة رضا سليم لاعب الفريق الجديد والذي ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي استعدادا للموسم الجديد.

ويرغب كولر في الاطمئنان على حالة اللاعب قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة المقبل.

ووصل رضا سليم إلى القاهرة أمس الخميس قادما من بلاده من أجل الاستعداد للظهور الأول له مع الأهلي.

الأهلي، وحصلت فيتو على التفاصيل الخاصة باحتفالية النادي الأهلي المرتقبة لتكريم فرقه الرياضية بعد موسم الإنجازات الذي تحقق في الموسم المنقضي.

وقالت مصادر إن احتفالية النادي الأهلي ستكون يوم الأربعاء المقبل بملعب التتش بالجزيرة وستنطلق الاحتفالية في الثامنة مساء.

وأضافت، تم الاستقرار على إقامة الاحتفالية في مقر النادي بالجزيرة وتحديدا في ملعب التتش كما حدث قبل عدة سنوات وتم إلغاء فكرة إقامة الاحتفالية في فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر داخل النادي الأهلي تفاصيل جديدة في أزمة إعارة أحمد القندوسي لاعب الفريق الذي يرفض الرحيل خلال انتقالات الصيف الحالية ويتمسك بالبقاء في صفوف الفريق.

وقالت المصادر، محمود الخطيب رئيس النادي سيكون له دور في أزمة أحمد القندوسي وهناك احتمالية لجلسة بينه واللاعب من أجل إقناعه بقبول عرض الإعارة وتنفيذ رغبة النادي في هذا الأمر من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأوضحت أن الخطيب حصل على تقرير شامل بأزمة القندوسي وفشل محاولات مسئولي النادي في إقناعه بالرحيل معارا ومن ثم قد تجمعه جلسة باللاعب لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت.



وأضافت أن اللاعب قريب من نادي سيراميكا كليوباترا كما يتواجد في الصورة نادي زد أيضا ولكن الأول تبقى حظوظه أقوى للفوز بخدمات اللاعب لمدة موسم واحد فقط.