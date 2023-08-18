الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

في كل لمحة قصة، كارول سماحة تتألق بالأخضر في أحدث ظهور لها

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

 

كارول سماحة، نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

 

وأطلت كارول سماحة بفستان جذاب من اللون الأخضر وعلقت: في كل لمحة قصة".

 

 

وأحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة مؤخرا حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ورفع الحفل شعار “كامل العدد.. sold out”.

 

وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها أضواء الشهرة وسهرانين وشكرا واطلع في هيك وقلبي ليه حاسس كدة.

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ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير "الألبوم الذهبي"، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: "كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة".

وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم  الإعلامي عمرو أديب  المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة".

وأوضحت: "الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية  للخوض فى مشاعر مع الشاعر الراحل".

 

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