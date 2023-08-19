السبت 19 أغسطس 2023
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اقتصاد

آخر موعد تحدده جوجل لتنشيط الحسابات وتجنب حذف المحتوى

جوجل، فيتو
جوجل، فيتو

كشفت جوجل ان اى حساب غير نشط فان اى  محتوى فيه سيكون مؤهلًا للحذف اعتبارًا من ‎1 ديسمبر 2023  لكن فى الوقت نفسه لن تؤثر  التغييرات في الحساب إلا إذا ظلّ على جوجل غير نشط لمدة عامين أو في حال عدم استخدام الحساب لأكثر من عامين لتسجيل الدخول إلى أي خدمة من خدمات جوجل ولذلك نقدم خلال السطور التالية خطوات وطرق هامة لمنع حذف حسابات جوجل. 

الحفاظ على حساب جوجل

 - قامت جوجل بالكشف عن تعديلات خاصة بالحسابات غير النشطة وحذفها فى حالة عدم استخدام الحسابات لمدة عامين وهو الامر الذى يسبب مشكلة للكثير من المستخدمين خاصة الذين يقومون بإنشاء حسابات فقط من أجل بدء الاستمتاع بهواتف أندرويد ولايستخدمون الحساب نفسة. 

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- من أبسط طرق الحفاظ على حساب جوجل  نشطًا هو تسجيل الدخول إلى الحساب مرة واحدة على الأقل كل عامين  وهذا يعني أنّه إذا تم تسجيل الدخول إلى الحساب على جوجل  مؤخرًا على مدار العامين الماضيين، سيتم اعتبار الحساب نشطًا ولن يتم حذفه.

- تشمل الطرُق الأخرى للاحتفاظ بالحساب نشطًا قراءة رسالة إلكترونية أو إرسالها. 

- استخدام جوجل درايف أو استخدام محرّك بحث جوجل. 

- مشاهدة فيديو على يوتيوب أو مشاركة صورة أو تنزيل تطبيق. 

- استخدام ميزة تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل  لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعَين لجهة خارجية. 

- كما أن هناك بعض الاستثناءات  لسياسة حذف الحساب مثل وجود  حساب جوجل يتضمّن قنوات أو فيديوهات أو تعليقات على يوتيوب، أو حساب يحتوي على بطاقة هدايا تتضمّن رصيدًا ماليًا، أو حساب يحتوي على تطبيق منشور، مثل حساب يستضيف تطبيقًا على "متجر جوجل بلاي. 

- تقدّم جوجل  أيضًا أدوات للمساعدة في إدارة الحساب على جوجل وتوفير خيارات للاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات، بما في ذلك إمكانية تنزيل البيانات باستخدام تطبيق جوجل Takeout‎ والسماح  بتحديد ما يحدث للبيانات إذا بقي الحساب غير نشط لفترة محددة، وذلك باستخدام ميزة مدير الحساب غير النشط.

- قبل حذف الحساب، ستُرسل جوجل  إشعارات عبر البريد الإلكتروني إلى حساب جوجل وإلى البريد الإلكتروني المخصص لاسترداد الحساب في حالة توفُّره حيث يجب  التأكّد من أنّ البريد الإلكتروني المخصّص لاسترداد الحساب محدّث.

 

رسائل تذكير اليكترونية

- إذا تم اعتبار الحساب غير نشط، سترسل جوجل عدة رسائل تذكير إلكترونية إلى هذا البريد الإلكتروني وإلى عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لاسترداد الحساب  قبل أن نتّخذ أي إجراء أو نحذف أي محتوى للحساب وسيتم إرسال رسائل التذكير الإلكترونية هذه قبل 8 أشهر على الأقل من اتخاذ أي إجراء بشأن الحساب وبعد حذف حساب على جوجل، لا يمكن إعادة استخدام عنوان Gmail للحساب المحذوف عند إنشاء حساب جوجل جديد.

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