الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

حالة الطقس غدا السبت 19-8-2023 في محافظة الوادي الجديد

طقس الوادي الجديد،
طقس الوادي الجديد، ڤيتو

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، ليسود طقس حار معتدل صباحًا مائل للحرارة طوال ساعات النهار رطب ليلا، وتصل درجة الحرارة العظمى إلي 39 والصغري 24 درجة.

الطقس في مصر 
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدلا ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء
ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة «فيتو».

وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية، وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة.

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