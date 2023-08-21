تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

يتوافد أولياء الأمور والطلاب لشراء الزي المدرسي للعام الجديد، حيث يبدأ أصحاب المحلات على عرض الزي المدرسي قبل بدء الدراسة بشهر ونصف.

قال أحد بائعي الزي المدرسي إن السعر يتحدد من خلال الخامة المصنوع منها الزي، فهناك تيشيرت بـ 45 وآخر بـ 95 بتلبية رغبة العميل.

وأكد أن الزي الأصفر للمرحلة الابتدائية، والزي الزهري للمرحلة الإعدادية، والزي اللبني للمرحلة الثانوية، وبالنسبة للدريل فهو للمدارس الحكومية في المحافظات.

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أسعار الزي المدرسي:

تيشيرت المرحلة الابتدائية 75 - 90

تيشيرت المرحلة الإعدادية 95

تيشيرت المرحلة الثانوية 100 - 120

بناطيل ابتدائي 75

بناطيل إعدادي 90 - 100

بناطيل ثانوي 110

دريل من 300 إلى 450