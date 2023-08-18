الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق بالحوامدية

حريق مخزن فيتو، فيتو
حريق مخزن فيتو، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مخزن زيوت سيارات بشارع راجح أبو الدهب في منطقة الحوامدية، لحصر التلفيات والوقوف على أسباب الحادث.

 

حريق مخزن زيوت سيارات بالحوامدية 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن زيوت سيارات بشارع راجح أبو الدهب بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

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تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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