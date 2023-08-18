الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الإجراءات المتبعة حال نشوب حريق علي متن الطائرة

الاجراءات المتبعة
الاجراءات المتبعة حال نشوب حريق علي متن الطائرة

يضطر قائد الطائرة إلى الهبوط اضطراريا أحيانا في أقرب مطار يمر عليه، حال نشوب حريق بالطائرة، الأمر الذي يستدعي التعامل الفوري وإبلاغ أقرب برج مراقبة للهبوط لإنقاذ حياة الركاب.


وأوضح مصدر بالملاحة الجوية أنه في حال تعرض الطائرة لحريق بمحرك أو في أي جزء من جسم الطائرة، أو عطل فني، يتم إخطار برج المراقبة للسماح له بالهبوط، وعلى الفور يقوم برج المراقبة بإخطار الجهات المعنية بالمطار.

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وأضاف المصدر أنه يتم تحديد مكان الهبوط والموقع، بحيث يكون في منطقة معزولة عن مناطق خدمة الطائرات الأخرى، ويتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

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وأشار المصدر إلى أنه فور هبوط الطائرة يتم فتح باب الطوارئ لنزول الركاب، وتقديم الإسعافات الأولية، في حين يتولى فريق الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

 

من جانبه، أوضح مضيف جوي، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتباعها في حال اشتعال النيران في جزء من الطائرة، لافتا إلى أن قائد الطائرة يقوم بإرسال إشارة استغاثة إلى برج مراقبة أقرب مطار إليه للسماح له بالهبوط الاضطراري.

وأضاف طاقم الضيافة في تلك اللحظة يعطي التعليمات للمسافرين بعملية الإخلاء الفورية وأبواب الخروج، مع ضرورة الالتزام منعا لحدوث إصابات أو اختناقات بعد الهبوط، مع مراعاة خروج كبار السن في البداية، موضحا أنه بعد هبوط الطائرة يتم فتح مزالق الخروج وإنزال جميع الركاب والتأكد من خروج الجميع.

وتابع: "طاقم الضيافة وكابتن الطائرة آخر من يغادرون الطائرة، وذلك بعد التأكد من إخلاء الطائرة بشكل كامل".

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