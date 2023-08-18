محافظ الإسماعيلية والسفراء يشهدون احتفال مهرجان المانجو على أنغام السمسمية (فيديو)

انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان المانجو، منذ قليل، على أنغام السمسمية، في حضور محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة وعدد من الوفود الدبلوماسية والسفراء، وممثلي الدول العربية والأجنبية.

وبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصرا، بموكب ترفيهي من أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، بشارع محمد علي.

مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية 2023

وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.

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مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.

مهرجان المانجو 2023

كما يوجد منافذ بيع مانجو إلى المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏من هنـــا

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

‏من هنـــا

موقع الملتقى التصديري بنادي الجولف

‏من هنـــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر

‏من هنـــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر

‏من هنـــا

موقع دورة المياه المتاحة أثناء المهرجان علي بعد 1300 متر

‏من هنـــا

موقع انتظار سيارات رقم ١

من هنـــا

موقع انتظار سيارات رقم ٢

من هنـــا

موقع انتظار سيارات رقم ٣

من هنـــا



وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.