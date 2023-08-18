أهالي بني مزار بالمنيا يودعون جثمان الفنان أحمد الشوكي (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، جثمان المطرب أحمد الشوكي، وذلك عقب وفاته اليوم الجمعة، من مسجد الرحمة بوسط المدينة.



وعبر المشيعون للجنازة عن حزنهم لوفاة أحمد الشوكي، المطرب الشعبي ابن محافظة المنيا، وأدى أهالي مدينة بني مزار صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمة شمال المنيا، ثم انتقلت الجنازة إلى المقابر المجاورة ليوارى جثمانه الثرى.

وكان حسام عزت، مدير أعمال أحمد الشوكي، قد أعلن وفاة المطرب والذي اشتهر بأغنيته «أعملك إيه» التي قدمها عام 1995 وحققت نجاحًا كبيرًا حينها، وكان من بين نجوم الغناء الشعبي البارزين في تسعينيات القرن الماضي، حيث اشتهر بعدة أغنيات، لكنه انسحب من الساحة لفترة قبل أن يعود مرة أخرى.

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ويعد المطرب أحمد الشوكي واحد من نجوم الغناء الشعبى الذين اشتهروا في فترة التسعينيات، حيث اشتهر بأكثر من أغنية، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل أن يعود من جديد.

وكان الشوكى حل ضيفًا على عدة برامج تليفزيونية تطرق فيها إلى استعراض مسيرته الفنية وأسباب ابتعاده عن الأضواء لفترة، كما تطرق إلى أبرز أصدقائه، ولماذا يعتبر الفنان حكيم بمثابة أخ له خاصة أن مسيرتهما شهدت صعودهما معًا وأنهما أبناء محافظة واحدة.