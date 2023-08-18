الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أهالي بني مزار بالمنيا يودعون جثمان الفنان أحمد الشوكي (صور)

أهالي بني مزار بالمنيا
أهالي بني مزار بالمنيا يودعون جثمان الفنان أحمد الشوكي

شيع المئات من أهالي مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، جثمان المطرب أحمد الشوكي، وذلك عقب وفاته اليوم الجمعة، من مسجد الرحمة بوسط المدينة.


وعبر المشيعون للجنازة عن حزنهم لوفاة أحمد الشوكي، المطرب الشعبي ابن محافظة المنيا، وأدى أهالي مدينة بني مزار صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمة شمال المنيا، ثم انتقلت الجنازة إلى المقابر المجاورة ليوارى جثمانه الثرى.

وكان حسام عزت، مدير أعمال أحمد الشوكي،  قد أعلن وفاة المطرب والذي اشتهر بأغنيته «أعملك إيه» التي قدمها عام 1995 وحققت نجاحًا كبيرًا حينها، وكان من بين نجوم الغناء الشعبي البارزين في تسعينيات القرن الماضي، حيث اشتهر بعدة أغنيات، لكنه انسحب من الساحة لفترة قبل أن يعود مرة أخرى.

Advertisements

ويعد المطرب أحمد الشوكي واحد من نجوم الغناء الشعبى الذين اشتهروا في فترة التسعينيات، حيث اشتهر بأكثر من أغنية، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل أن يعود من جديد.

وكان الشوكى حل ضيفًا على عدة برامج تليفزيونية تطرق فيها إلى استعراض مسيرته الفنية وأسباب ابتعاده عن الأضواء لفترة، كما تطرق إلى أبرز أصدقائه، ولماذا يعتبر الفنان حكيم بمثابة أخ له خاصة أن مسيرتهما شهدت صعودهما معًا وأنهما أبناء محافظة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أهالي مدينة بني مزار محافظة المنيا جثمان المطرب أحمد الشوكي المطرب أحمد الشوكي وفاة المطرب أحمد الشوكي أحمد الشوكي المنيا

مواد متعلقة

تعرف على تفاصيل قطع مياه الشرب عن قرية بالمنيا ثلاثة أيام

تركيب مطب صناعي بالطريق الزراعي أمام قرية إطسا البلد بالمنيا

ورش عمل لتدريب القيادات الدينية لمواجهة ظاهرة ختان الإناث بالقومي للمرأة بالمنيا

تموين المنيا: ضبط 112 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

شاب ينهي حياته داخل منزله في سمالوط بالمنيا

ندوات تثقيفية ومسابقات ضمن مبادرة صيف شبابنا بمراكز شباب المنيا

تحرير 263 محضر إشغال طريق في 3 مراكز بالمنيا

الكتب الخارجية بالمجان.. شباب قرية دروة بالمنيا يطلقون مبادرة خد كتاب وسيب كتاب.. وأصحاب المبادرة: هدفنا تخفيف الأعباء ولدينا ملخصات مجانية لجميع المراحل (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

كواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي

مشوار مؤمن زكريا مع الأهلي بعد تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين

Advertisements

منوعات

المزيد

قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 18-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الحقها في موسمها، فوائد البطاطا الحلوة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المهندس في المنام وعلاقته بزوال المتاعب وطول العمر

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

المزيد
الجريدة الرسمية