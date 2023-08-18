في عيد ميلاده، ذكريات الفنان لطفي لبيب عن حرب أكتوبر في الكتيبة 26

كلنا من طين هذه الأرض المقدسة ندافع عنها بالروح والدم لا يعرف عدونا طوائفنا أو أعمارنا فنحن نسيج واحد كل فتلة فيه تدعم الباقي، فيشتد أزر حائط الدفاع عن مصر المقدسة. هذه هي عقيدة المصريين منذ آلاف السنين.

نحتفل اليوم بعيد ميلاد الفنان والمقاتل المصري لطفي لبيب أحد أبطال سلاح المشاة في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة ، الذي خدم بالكتيبة 26 من اللواء الثامن الفرقة السابعة مشاة الجيش الثالث الميداني.

في السطور التالية تستعرض فيتو ذكريات لطفي لبيب عن حرب الشمس المقدسة حرب أكتوبر المجيدة:



- التحق لطفي لبيب بالقوات المسلحة وعمره ١٨ عاما..عندما حدثت نكسة ٦٧ كان لطفي طالبا بالصف الأول في المعهد العالي للتمثيل، وذهب هو وزميله نور الشريف وبعض الفنانين إلي إدارة الشئون المعنوية للتطوع في القوات المسلحة وبالفعل تم قبوله وتجنيده بسلاح المشاة.

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الفنان لطفي لبيب



- بعد فترة التدريب تم إلحاقه علي إحدى السرايا بمنطقة القنطرة غرب في نطاق الجيش الثالث الميداني.



ويقول لطفي عن الحرب: أنا ونور الشريف وبعض الفنانين قمنا بالذهاب إلى الشئون المعنوية وتطوعنا في الجيش.. كنت وقتها مازلت أدرس في الصف الأول بمعهد التمثيل.. تم إلحاقي بالجيش الثالث في منطقة القنطرة غرب، وكان هناك معسكر لتجميع الشاردين لا أتخيل حتي الآن منظرهم وهم عائدون مشي مسافات طويلة من سيناء شاهدوا فيها الأهوال من حرب ودفاع واستشهاد زملائهم علي يد المغتصب الإسرائيلي.

وأضاف: كان هدفي الأول أنا وزملائي عندما ذهبنا للتجنيد النصر أو الشهادة، لا بديل عنهم للدفاع عن أرضنا المغتصبة.. ظللنا في موقعنا طوال فترة الاستنزاف نراقب تحركات العدو الذي لا يبعد عنا سوي بضعة أمتار فقط.

وتابع: قبل 20 سبتمبر 1973 كنت في أجازة بالإسكندرية وتم استدعائي إلي الجبهة، وأنا في الطريق عرفت أن الطريق البري مغلق في السويس والعودة علي القطار الحربي، ويومها كان القطار الحربي مكتسي باللحم، مرتديا البدلة الكاكي، وعندما وصلنا السويس وجدت القطار مثل كوز الذرة الي اتفرك وخرجت منه آلاف الحبات، هذا كان المنظر الذي لا أستطيع نسيانه حتي الآن وراودتني فكرة إن الحرب هتقوم ولكن قلت أكيد مشروع مثل باقي المشاريع التي قمنا بها للاستعداد للمعركة الكبري.

وقال: كان تسليحي وقتها بندقية وقائدي النقيب سيد البرعي والعقيد عبد الوهاب الحريري اللذين حصلا علي نجمة سيناء.. كنت أعتقد أن ده عبارة عن مشروع وهينتهي حتي جاء يوم 6 أكتوبر.. الصبح قالي قائدي سيد البرعي: شوف زمايلك عاوزين إيه وأنت في المؤخرة، طبعا زعلت جدا، ولكن لا أستطيع عصيان الأوامر، وبالفعل قمت بالمرور على الكتبية أنا والشيخ عبد الله صقر، نري حالة الجنود المعنوية وكانت مرتفعة جدا وكانهم أصبحوا مؤهلين للأخذ بالثأر دون عودة.

وأضاف: ثم بدأوا يفرشون البطاطين علي الدبابات أمام العدو وخلية نحل تتجمع خلف البطاطين حتي لا يشعر العدو بتحركاتنا، وينشروا الغسيل ويلعب بعض المجندين الكرة في إطار خطة التمويه ، وكان هذا بداية الحرب ثم مر الطيران من فوقنا وكسر حاجز الصوت ،وبعد عودة الطيران بدأت المدفعية تضرب بشدة ، ثم هلل الكل في نفس واحد الله اكبر الله اكبر لتتزلزل الأرض، وبدأت لحظة عبور الجنود ونزول المراكب في القناة وأنا في المؤخرة أراقبهم وكأني كاميرا أري الكل يتحرك في انسيابية وثبات رغم القصف الإسرائيلى الشرس.

وقال: رأيت أول شهيد يسقط، كان سيد عبد الرزاق كان مجندا ضخما من دمياط أخذ دفعة رشاش من العدو، ورغم إصابته الشديدة لم يتألم، وكان يقول بكل قوة حد ياخد مكاني يا جماعة.



سقوط النقطة المسحورة

واضاف: النقطة المسحورة هي إحدي النقاط الدفاعية للعدو علي خط بارليف أمام محطة جنيفة، وبدأت اري القوارب تعود بأسري من العدو الإسرائيلي، وهذا رفع المعنويات للقوات كلها ثم تم عمل كوبري بواسطة سلاح المهندسين، وكان يشرف عليهم اللواء أحمد حمدي بنفسه في تناغم وتحد رهيب وسط النيران، وعند اقتحام التبة المسحورة دخل عليهم النقيب سيد البرعي الذي أخذ نجمة سيناء، بسبب هذه العملية ووجدت سيارة مليئة بالأسري وكانوا مذعورين وكأننا وحوش وسوف نأكلهم ولكن القادة هدأوا من روعهم وبدأوا في تهدئتهم ثم استحوابهم.

كتاب عن الكتبية:

بعد حرب أكتوبر وخروجه من القوات المسلحة قام لطفي بإصدار كتاب بعنوان “الكتيبة 26” بعد الحرب بعامين تحدث فيه عن تجربته الشخصية في الفترة من سبتمبر 1973- فبراير 1974م تاريخ خروجه من القوات المسلحة.