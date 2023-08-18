انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للمانجو في جولته الثانية (فيديو وصور)

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات حفل افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الإسماعيلية للمانجو، وذلك بحضور عدد من الوفود الدبلوماسية والسفراء، وممثلي الدول العربية والأجنبية.

وبدأ الحفل بإعطاء إشارة البدء من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بانطلاق فعاليات المهرجان.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وبدأ المهرجان بعدد من الفقرات الاستعراضية لفرقة التنورة والشرقية للفنون الشعبية، كما شهد مقر حفل افتتاح مهرجان المانجو في نسخته الثانية، إقبالا من المواطنين الذين بدأوا التواجد على مقر الاحتفال منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الآن، وذلك لمشاهدة مراسم حفل الافتتاح والعروض الترفيهية الخاصة بالمهرجان.

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فعاليات مهرجان الإسماعيلية وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير الذين أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري الذي يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجال منافذ بيع المانجو بالاسماعيلية كما توجد منافذ لبيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع للمأكولات والمشروبات والمياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

المواقع الثلاثة لكل فعاليات مهرجان المانجو

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات من هنـــا

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح ‏من هنـــا

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف من هنــــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر ‏من هنـــا

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات حفل افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الإسماعيلية للمانجو، وذلك بحضور عدد من الوفود الدبلوماسية والسفراء، وممثلي الدول العربية والاجنبية.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وبدأ الحفل بإعطاء إشارة البدء من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بانطلاق فعاليات المهرجان.

وبدأ المهرجان بعدد من الفقرات الاستعراضية لفرقة التنورة والشرقية للفنون الشعبية،

شهد مقر حفل افتتاح مهرجان المانجو في نسخته الثانية، اقبالا من المواطنين الذين بدئوا التواجد على مقر الاحتفال منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الآن، وذلك لمشاهدة مراسم حفل الافتتاح والعروض الترفيهية الخاصة بالمهرجان.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير الذين أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.

احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

و تبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري الذي يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجال

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

منافذ بيع المانجو بالاسماعيلية

كما توجد منافذ لبيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع للمأكولات والمشروبات والمياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

المواقع الثلاثة لكل فعاليات مهرجان المانجو

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏من هنــــا

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

من هنــــا

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف

من هنــــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر

من هنــــا

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.