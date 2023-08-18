تركيب مطب صناعي بالطريق الزراعي أمام قرية إطسا البلد بالمنيا
تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، استكمال أعمال الصرف الصحي بشارعي (أبو زهران ـ السوسى) تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمتابعة المشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تتمثل في إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه واستكمال أعمال شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة المشروعات الخدمية التي تُنفذ على أرض الواقع بكافة القطاعات وكذلك متابعة أعمال التطوير ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية والدفع بعجلة العمل من أجل الوصول لأعلى معدلات الإنجاز وتسليم المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المعدة لدخولها الخدمة الفعلية والتيسير على المواطنين.
من جانب آخر، قامت الوحدة المحلية بتركيب مطب صناعي على طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية اطسا البلد بالاشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، واستجابة لشكوى المواطنين بتركيب مطبات صناعية مطابقة للمواصفات القياسية بشوارع المدينة والأحياء التي تم الانتهاء من رصفها لتأمين عبور المواطنين حرصًا على سلامتهم والحد من تكرار حوادث السير المرورية.
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