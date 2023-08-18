تعرف على تفاصيل قطع مياه الشرب عن قرية بالمنيا ثلاثة أيام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع مياه الشرب عن قرية ساقية موسى التابعة لمجلس قروى اتليدم بمركز أبوقرقاص لمدة ٣ أيام بدءا من اليوم الجمعة ١٨ أغسطس وحتى الأحد ٢٠ من نفس الشهر، وذلك بسبب ارتفاع المياه الجوفية بالمنازل وجارى المتابعة لحل المشكلة وإعادة توصيل المياه.



و كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، بالدفع بسيارات نقل المياه لمنازل قرية ساقية موسى المتضررة من الانقطاع.

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وجدير بالذكر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع المياه عن مدينة ملوى مساء اليوم الأحد من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا من غدا الاثنين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتطهير للخزانات بمحطة المعصرة

وفي سياق متصل أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن عقد برنامج تدريبي لقراء الشركة "رفع كفاءة وتنمية مهارات قراء العدادات للقيام باداء الاعمال بافضل صورة ممكنة " وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الاقتصادية.

وأكد السعيد أن التدريب يأتي في إطار حرص الشركة علي النهوض بالموارد البشرية وخاصة القراء والمحصلين لأنهم عصب الشركة حيث يتم تعريف القراء بدورهم في تقليل كمية المياه الغير محاسب عليها والطرق المختلفة لقياس استهلاك المياه ومعرفة اجهزة تسجيل قراءة العدادات وذلك لكسب ثقة ورضا العملاء.

وقام المهندس عصام غالي وأحمد رمضان مسئولي تحديث بيانات خدمة العملاء بالمعونة بتعريف القراء بشرائح حساب استهلاك المياه وهيكل وفئات العملاء وكذلك أنواع المخالفات والتوصيلات الغير مشروعة وتأثيرها علي إيرادات الشركة.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه يجري حاليا تنفيذ أعمال الرصف بجميع مراكز المحافظة، حيث تم تخصيص 138 مليون جنيه لقطاع الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة العام الجاري، كما تم تخصيص 90 مليون جنيه أخرى ضمن المشروعات المركزية لقطاع الرصف، وذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن.

جاء ذلك خلال جولة، أجراها محافظ المنيا يوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمتابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع بمركز سمالوط، حيث تفقد المحافظ انتهاء أعمال الرصف بشارع الداقوفي وتقاطعاته وكذلك بدء العمل في رصف طريق مدخل سمالوط الغربي (مصرف المحيط) بدءا من طريق شوشة والاتجاه شمالا وكذلك طريق طراد النيل بحي شرق.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، العقيد وليد العاطون مدير إدارة المرور، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب والجهات المعنية.

ووجه المحافظ بالإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيرا على المواطنين، مؤكدا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

محافظ المنيا

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته، حيث أشاد المواطنون بما يجري تنفيذه من مشروعات تخدم جهود التنمية في المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة ووصول كافة الخدمات لجميع المراكز والقرى، كما ثمن المواطنون ما تحقق من إنجاز وخاصة في قطاع الرصف، مشيدين بالمتابعة المستمرة من قبل السيد محافظ المنيا لجميع القطاعات في المحافظة، كما استمع المحافظ لمقترحات وطلبات عدد من المواطنين، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع الشوارع والميادين.