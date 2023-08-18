الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

تموين المنيا: ضبط 112 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

المخابز، فيتو
المخابز، فيتو

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 112 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 112 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 102 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وأكد وكيل الوزارة، عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

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