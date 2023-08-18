حبس شخصين لاعتدائهما على شاب في المعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس شخصين بتهمة التعدي على شخص بسلاح أبيض، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتابعت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من 3 أشخاص"أحدهم نجل القائم على النشر - المصاب- " تضرروا من قيام شخصين بالتعدي عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.