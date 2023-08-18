الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

جوزيف عطية يكشف لأول مرة سبب تأخر زواجه

جوزيف عطية، فيتو
جوزيف عطية، فيتو

أعرب الفنان اللبناني جوزيف عطية عن سعادته بمشاركته في المهرجان الذي يُقام سنويًا تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، وأكد أن هناك رابطًا جميلًا بينه وبين جمهوره في الأردن، وكشف جوزيف عن سبب تأخر ارتباطه عاطفيًا.

وفيما يتعلق بأسلوب الغناء الجديد الذي انتشر على نطاق واسع بين صفوف الشباب، اعتبر المغني الحاصل على لقب برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في موسمه الثالث، "أن هذا اللون من الأغاني أصبح ترند وأن جيل الشباب يفضلونه".

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وقال عطية إنه لا يعطي مساحة للفن الذي لا يعجبه، فهو لا يسمعه بكل بساطة، بل يُركّز على الفن الجميل، مؤكدًا أن الفن بخير طالما هناك أعمال راقية وجميلة.

وعن علاقة الصداقة التي تربطه بمواطنته الفنانة مايا دياب، قال عطية: "مايا لطيفة جدًا وحدا مهضوم وبيقطع معه الوقت بسرعة"، مضيفًا: "تجمعنا علاقة حلوة وهي صديقة أحبّها".

في هذا السياق، كان طمأن الفنان اللبناني جوزيف عطية، متابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لإصابة في قدمه استدعت نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه نجى من حادث كبير، كانت نتيجته حدوث بعض "الرضوض".

ونشر عطية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور له وهو يمارس رياضة ركوب "جيت سكاي" في البحر، وأرفقهم بتعليق بين من خلاله أن هذه الصور تم التقاطها قبل عدة دقائق من الحادثة.

وروى الفنان اللبناني تفاصيل الحادثة، معلقا: "قبل الحادث بدقائق، تهورت وما كنت آخد الاحتياطات اللازمة، الله نجاني من حادث كبير كانت نتيجته رضوض برجلي، أنا اليوم كتير منيح، وشوية وقت للتعافي الكامل".

ووجه عطية رسالة شكر وامتنان لكل من تواصل معه بغرض الاطمئنان على صحته، متمنيا من جميع متابعيه توخي الحذر والانتباه عند ممارسة أنواع الرياضة الخطيرة.

على الجانب الأخر، تفاعل عدد من الفنانين مع منشوره، متمنين له الشفاء العاجل، كان أبرزهم هناء الإدريسي، وسيرين عبد النور التي علقت: "سلامة قلبك حبيبي".

وكان الفنان جوزيف عطية قد تعرض قبل أيام قليلة لإصابة في قدمه؛ بسبب ممارسته رياضة ركوب "جيت سكي" في البحر، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث كان يحتفل بعيد ميلاده رفقة أصدقائه على مركب وسط البحر.

ونشرت صديقته حينها مقطع فيديو عبر "الستوري" في حسابها الشخصي يكشف إصابة جوزيف في قدمه أثناء ركوب الـ"جيت سكاي".

‏وشارك الفنان اللبناني هذا الفيديو عبر حسابه الرسمي؛ إذ ظهر وهو يمشي بصعوبة، حيث ساعده أصدقاؤه للصعود إلى المركب، وأشار جوزيف في الفيديو إلى أن سبب سقوطه هو لعبه المتهور.‏

جوزيف عطية، مغني لبناني حاصل على لقب ستار أكاديمي في موسمه الثالث عام 2005

مشاركته في برنامج ستار أكاديمي

شارك في برنامج تلفزيون الواقع للهواة ستار أكاديمي 3 بموسمه الثالث على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال وفاز باللقب بنسبة تصويت بلغت 55.15 بالمائة متوفقا على المغربية هناء الإدريسي على 15.65 بالمائة والمصري هاني حسين الحاصل على 29.2 بالمائة

مشواره الفني

أطلق أغنيته الأولى «لا تروحي» في 2005 وفي عام 2007 أطلق أغنيته الثانية «النحلة» وأغنيته الثالثة «حبيت عيونك» كان له تجربة تمثيلية وحيدة في مسلسل «جيران» عام 2008، بمناسبة ماراثون بيروت 2008 أطلق أغنية «يلا نركض سوا» في بداية عام 2010 أطلق ألبومه الأول «موهوم» ثم توالى بإصدار الألبومات والأغاني المنفردة.

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الفنانة مايا دياب المطرب اللبناني جوزيف عطية برنامج اكتشاف المواهب إكتشاف المواهب

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