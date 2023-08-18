رئيس مياه دمياط يتابع سير الأعمال بمحطات المياه والصرف الصحي بالعنانية

تفقد اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أعمال إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة صرف صحى العنانية حيث تابع أعمال إعادة التأهيل القائمة حاليًا والخاصة بالمنشآت العملية والجارية بالمحطة ومطابقة أعمال مبني المدخل والمصافي.

وأوضح شاهين أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحطة معالجة العنانية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 ألف م3 /يوم والتى تشمل أعمال إعادة التأهيل وعمليات إحلال وتجديد أحواض التهوية البيولوجية وإعادة إنشاء مبنى المدخل والمصافي وأحواض حجز الرمل الجديد وكذلك أعمال عزل الأحواض وتجديد الهوايات الميكانيكة لتحسين جودة المعالجة لتتم بطريقة التهوية السطحية وذلك في إطار خطة الشركة القابضة لتحسين كفاءة المحطات التى تصرف على بحيرة المنزلة.

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شاهين يتابع اعمال الصيانه

كما تفقد المشروعات المنفذة بمحطة مياه دمياط والتابعة لبرنامج IWSP والمنفذة من خلال شركة النصر للتوريدات والتركيبات والتى تشمل أعمال رفع كفاءة محطة دمياط القديمة من "300 ل/ث:1000 ل/ث " للمأخذ، عنبر العكرة، الخط الناقل 1000مم بطول 4 كم، مبنى الشبه ومبنى الكلور ومبنى المولدات ذلك تمهيدًا لتسليمها تسليم ابتدائى جزئي.

وأكد رئيس الشركة خلال جولته أن الشركة تولى إهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المحطات وتطوير كفاءتها الأدائية وذلك وفقا للخطة السنوية الموضوعة للإحلال والتجديد بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوي وصولًا لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وبأعلى كفاءة.