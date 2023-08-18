هنري يعود للتدريب من باب منتخب فرنسا للشباب

اقترب تيري هنري أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا من العودة للتدريب مرة أخرى وتلك المرة عن طريق الديوك.

وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقرير لها أن هنري قد يتولى تدريب منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما.

ومنذ اعتزاله تولى أرسنال منصب مدرب الشباب في أرسنال ثم كان مساعدا لروبرتو مارتينيز في تدريب بلجيكا في كأس العالم 2018.

وبعدها تولى قيادة موناكو ومونتريال الكندي لكنه لم يحقق النجاح في كلا التجربتين ولم يحصد أي لقب.

ومع موناكو خاض 20 مباراة فيما قاد مونتريال الكندي في 29 لقاءً وعاد بعدها لمنصب المدرب المساعد في بلجيكا في كأس العالم 2022.

ويقوم هنري منذ الموسم الماضي بتحليل مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عبر شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

مواعيد مباريات اليوم

و تقام اليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، عدد من المباريات الهامة، في أكثر من بطولة في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري السعودي والبطولة العربية للأندية لكرة اليد وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد شيفيلد يونايتد 9.45 مساء

الدوري الإسباني

مايوركا ضد فياريال 8.30 مساء

فالنسيا ضد لاس بالماس 10.30 مسا

الدوري السعودي

الأخدود ضد الفتح 6.00 مساء

الحزم ضد الاتفاق 9.00 مساء

الوحدة ضد الشباب 9.00 مساء

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النصر ضد التعاون 9.00 مساء

البطولة العربية للأندية لكرة اليد

البنك الأهلي ضد الحشد الرياضي العراقي 1.00 ظهرا

العربي الكويتي ضد الشعلة اليمني 3.00 عصرا

مضر السعودي ضد نادي الكويت 5.00 مساء

الهلال السعودي ضد الزمالك 7.00 مساء

الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ 9.30 مساء

الدوري الفرنسي

ميتز ضد مارسيليا 10.00 مساء

دوري أبطال أفريقيا

كي إم كي إم ضد سان جورج 4.00 عصرا

الكونفدرالية الأفريقية

سينجدا بيج ستارز ضد جيه كيه يو 4.00 عصرا

الدوري التركي

انطاليا سبور ضد قونيا سبور 9.00 مساء

الدوري البرتغالي

كازا بيا ضد سبورتنج لشبونة 10.15 مساء

الدوري القطري

الأهلي القطري ضد الدحيل 6.30 مساء

أم صلال ضد السد القطري 8.30 مساء

الدوري الاماراتي

اتحاد كلباء ضد الشارقة 5.00 مساء

الوحدة ضد البطائح 5.00 مساء

عجمان ضد شباب الأهلي 7.30 مساء

العين ضد بني ياس 7.30 مساء