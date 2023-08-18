الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1325 مواطنا بقرية عرب السلايمة بدمياط

قافلة طبية بدمياط،
قافلة طبية بدمياط، فيتو

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الكشف على المواطنين من خلال القافلة الطبية

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية عرب السلايمة بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٣٢٥ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٨ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات بالإضافة إلى إجراء ٥٦٨ تحليل معملى وفحص ٢١حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار..

Advertisements

قافلة طبية مجانية بدمياط

إطلاق قافلة طبية بقرية أبو الفتوح والكشف على ٩٠٦ مواطنين تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان

من ناحية أخرى تلقت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة جاء حول أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية أبو الفتوح بمركز كفر البطيخ، ضمن خطة شهر الجاري وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان..

حيث أشار البيان إلى تردد ٩٠٦ مواطنين تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،كما تم تحويل ١٢ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذلك إجراء ٣٣٧ تحليلا معمليا وفحص ٦٠ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار..

فيما وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن تلك القوافل التي يتم تنفيذها أسبوعيًا بالقرى وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين بكافة المناطق،  تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التخصصات الطبية الخدمات العلاجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المبادرة الرئاسية حياة كريمة علاج على نفقة الدولة مديرية الصحة بدمياط

مواد متعلقة

صحة دمياط: تحرير 1335 محضرا ضد المتلاعبين في الأغذية

أستون مارتن تطلق سيارة دي بي 12 أول سيارة سياحية فائقة في العالم

بعد طول انتظار، موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء بثوبه الجديد

تعرف على تطور العلاقات المصرية العمانية تزامنا مع زيارة السلطان هيثم لمصر

صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

سلطان عمان في زيارة تاريخية للقاهرة.. محطات تطور العلاقات المصرية العمانية.. وحرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط الراسخة

أين كانت وكيف أصبحت؟ 8 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

مشوار مؤمن زكريا مع الأهلي بعد تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

كواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 18-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الحقها في موسمها، فوائد البطاطا الحلوة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المهندس في المنام وعلاقته بزوال المتاعب وطول العمر

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

المزيد
الجريدة الرسمية