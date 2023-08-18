توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1325 مواطنا بقرية عرب السلايمة بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الكشف على المواطنين من خلال القافلة الطبية

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية عرب السلايمة بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٣٢٥ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٨ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات بالإضافة إلى إجراء ٥٦٨ تحليل معملى وفحص ٢١حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار..

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قافلة طبية مجانية بدمياط

إطلاق قافلة طبية بقرية أبو الفتوح والكشف على ٩٠٦ مواطنين تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان

من ناحية أخرى تلقت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة جاء حول أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية أبو الفتوح بمركز كفر البطيخ، ضمن خطة شهر الجاري وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان..

حيث أشار البيان إلى تردد ٩٠٦ مواطنين تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،كما تم تحويل ١٢ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذلك إجراء ٣٣٧ تحليلا معمليا وفحص ٦٠ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار..

فيما وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن تلك القوافل التي يتم تنفيذها أسبوعيًا بالقرى وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين بكافة المناطق، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..