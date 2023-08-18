تعرف على المستوى الأول للرعاية الصحية في قانون التأمين الصحي الشامل

كشف قانون التأمين الصحي الشامل عن المستوى الأول للرعاية الصحية وهو خط الدفاع الأول ضد المرض.

ويهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض في مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولى العيادات المجمعة والمرافق الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهى خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.

وتنص المادة (٣٨) يلتزم المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وينشر ملخص التقرير بإحدى الصحف القومية.

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والمادة (٣٩) يتعين على أجهزة الدولة والمنشآت الطبية معاونة هيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.

قانون التأمين الصحى الشامل



قانون التأمين الصحى الشامل، (٢٠) جنيهًا عن كل عام, عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

(٥٠) جنيهًا عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من ١.٦ لترًا.

قانون التأمين الصحى الشامل، (١٥٠) جنيهًا عن كل عام, عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية ١.٦ لترًا وأقل من ٢ لتر.

(٣٠٠) جنيه عن كل عام, عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية ٢ لتر أو أكثر.

مبلغ يتراوح من (١٠٠٠) إلى (١٥٠٠٠) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(١٠٠٠) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

مساهمة تكافلية، بواقع (٠.٠٠٢٥%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(٥٠%) من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات, والصادرة بقراري وزير الصحة رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، و٢٠٠ لسنة ٢٠٠٢.

خدمات التأمين الصحي

طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطلبات التى يتم إعفاؤها من لصق هذا الطابع.