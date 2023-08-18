الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يواصل فعاليات برنامج ما قبل الاحتضان

المدير التنفيذي
المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، فيتو

يواصل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة، والذي يتم تنفيذه في إطار أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ويستمر على مدار 13 أسبوعا بدءا من 6 أغسطس حتى 29 أكتوبر 2023.

برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة

وأوضحت الدكتورة شريف شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة يعتبر برنامج تعليمي شامل يستهدف تزويد المشاركين بقدر من المعرفة، والإرشاد في مجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، ومساعدتهم على بناء شبكات تجارية وتطوير الأعمال والعروض من أجل مساعدة المشاركين في إنشاء شركات ناشئة في قطاع الملابس الجاهزة المستدامة.

Advertisements

وأضافت شريف أن البرنامج يُقدم في شكل معسكر تدريبي مكثف وتفاعلي، يغطي موضوعات مختلفة مثل تاريخ تطور صناعة الأزياء والملابس الجاهزة بشكل عام، النظام البيئي لصناعة الملابس الجاهزة، بناء العلامة التجارية، الإنتاج، التكاليف والتسعير، العلاقات العامة وبيع التجزئة، أساسيات ريادة الأعمال في قطاع صناعة الملابس الجاهزة المستدامة والتوعية بأسس ريادة الأعمال المستدامة. 

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هبة ذكي مدير مركز خدمات مصر لريادة الأعمال والابتكار إلى أنه تم اختيار وتصميم هذا البرنامج بعناية لتحقيق هدفين رئيسيين الأول هو تشجيع الشباب المهتمين  بصناعة الأزياء والموضة من تطوير نماذج أعمال لمشروعات جديدة مبتكرة في هذا المجال، أما الهدف الثاني هو إدماج فكر الاستدامة في أفكار هذه المشروعات، وذلك نظرًا لأن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أكثر الصناعات التي لها بصمة كربونية مرتفعة ومن ثم كان من المهم الاهتمام بتنمية هذه الصناعة من خلال دعمها بأفكار مبتكرة ومستدامة.

وأضافت أنه تقدم للبرنامج مايزيد عن ٣٠٠ متقدم ومتقدمة وتم اختيار ٣٣ منهم للالتحاق بالبرنامج وبنهاية البرنامج الذي يمتد لمدة ١٣ أسبوع سيتمكن كل مشارك ومشاركة من تطوير نموذج أعمال متكامل لمشروع في مجال الأزياء المستدامة بداية من المنتج، للتسويق، لعملية الإنتاج والتوزيع وغيرها من المكونات الرئيسة لعمل المشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المعهد القومي للحوكمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتص برنامج ما قبل الاحتضان مجال الملابس الجاهزة المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

مواد متعلقة

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يختتم المعسكر التدريبي المكثف من التحدي إلى الفكرة

وزيرة التخطيط تتفقد مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمقره الجديد

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يصدر تقريرًا عن أداء الدولة المصرية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

قبل محاكمتها، العقوبة القانونية المتوقعة على صاحبة قناة أم زياد

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

رسميًا، ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 18-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

اكتشاف عملات عربية أثرية في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد سيدنا الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية