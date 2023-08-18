القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يواصل فعاليات برنامج ما قبل الاحتضان

يواصل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة، والذي يتم تنفيذه في إطار أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ويستمر على مدار 13 أسبوعا بدءا من 6 أغسطس حتى 29 أكتوبر 2023.

برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة

وأوضحت الدكتورة شريف شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة يعتبر برنامج تعليمي شامل يستهدف تزويد المشاركين بقدر من المعرفة، والإرشاد في مجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، ومساعدتهم على بناء شبكات تجارية وتطوير الأعمال والعروض من أجل مساعدة المشاركين في إنشاء شركات ناشئة في قطاع الملابس الجاهزة المستدامة.

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وأضافت شريف أن البرنامج يُقدم في شكل معسكر تدريبي مكثف وتفاعلي، يغطي موضوعات مختلفة مثل تاريخ تطور صناعة الأزياء والملابس الجاهزة بشكل عام، النظام البيئي لصناعة الملابس الجاهزة، بناء العلامة التجارية، الإنتاج، التكاليف والتسعير، العلاقات العامة وبيع التجزئة، أساسيات ريادة الأعمال في قطاع صناعة الملابس الجاهزة المستدامة والتوعية بأسس ريادة الأعمال المستدامة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هبة ذكي مدير مركز خدمات مصر لريادة الأعمال والابتكار إلى أنه تم اختيار وتصميم هذا البرنامج بعناية لتحقيق هدفين رئيسيين الأول هو تشجيع الشباب المهتمين بصناعة الأزياء والموضة من تطوير نماذج أعمال لمشروعات جديدة مبتكرة في هذا المجال، أما الهدف الثاني هو إدماج فكر الاستدامة في أفكار هذه المشروعات، وذلك نظرًا لأن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أكثر الصناعات التي لها بصمة كربونية مرتفعة ومن ثم كان من المهم الاهتمام بتنمية هذه الصناعة من خلال دعمها بأفكار مبتكرة ومستدامة.

وأضافت أنه تقدم للبرنامج مايزيد عن ٣٠٠ متقدم ومتقدمة وتم اختيار ٣٣ منهم للالتحاق بالبرنامج وبنهاية البرنامج الذي يمتد لمدة ١٣ أسبوع سيتمكن كل مشارك ومشاركة من تطوير نموذج أعمال متكامل لمشروع في مجال الأزياء المستدامة بداية من المنتج، للتسويق، لعملية الإنتاج والتوزيع وغيرها من المكونات الرئيسة لعمل المشروع.

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