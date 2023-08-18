مصطفى كامل ينعي الفنان أحمد الشوكي

حرص الفنان مصطفى كامل، على نعي الفنان أحمد الشوكي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، والذي أعلن عن وفاته مدير أعماله حسام عزت.

في هذا السياق، نشر “مصطفى كامل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، في ذمة الله يا طيب القلب”

وتابع بقوله:"يافنان كبير قوي لم يأخذ ما يستحق من نجاح في هذه المهنة الغدارة. أدعوا الله أن يعوضك في قبرك قدر صبرك في ذمة الله يا أحمد ياشوكي. الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته"

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أحمد الشوكي، اشتهر بأغنية "أعملك إيه" التي غناها عام 1995 وحققت نجاحًا كبيرًا، على أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة في بني مزار بالمنيا.

ويعتبر الشوكي واحدا من نجوم الغناء الشعبي الذين اشتهروا في فترة التسعينيات، حيث اشتهر بأكثر من أغنية، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل أن يعود من جديد.

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