الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مصطفى كامل ينعي الفنان أحمد الشوكي

مصطفى كامل، فيتو
مصطفى كامل، فيتو

حرص الفنان مصطفى كامل، على نعي الفنان أحمد الشوكي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، والذي أعلن عن وفاته مدير أعماله حسام عزت.

 

في هذا السياق، نشر “مصطفى كامل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، في ذمة الله يا طيب القلب”

 

وتابع بقوله:"يافنان كبير قوي لم يأخذ ما يستحق من نجاح في هذه المهنة الغدارة. أدعوا الله أن يعوضك في قبرك قدر صبرك في ذمة الله يا أحمد ياشوكي. الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته"

Advertisements

 

أحمد الشوكي، اشتهر بأغنية "أعملك إيه" التي غناها عام 1995 وحققت نجاحًا كبيرًا، على أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة في بني مزار بالمنيا.

 

ويعتبر الشوكي واحدا من نجوم الغناء الشعبي الذين اشتهروا في فترة التسعينيات، حيث اشتهر بأكثر من أغنية، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل أن يعود من جديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

الفنان أحمد الشوكي الفنان مصطفي كامل التواصل الاجتماع الاجتماع موقع التواصل الإجتماعى موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” محمد رسول الله مصطفي كامل

مواد متعلقة

بعد أزمة صورة أحمد زويل، كزبرة يستجيب لقرار مصطفى كامل ويتخذ هذا الإجراء

أحداث 14 أغسطس، توقف ساعة بيج بن لأول مرة، وفض اعتصامي رابعة والنهضة وميلاد الزعيم مصطفى كامل ورحيل شويكار

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

قبل محاكمتها، العقوبة القانونية المتوقعة على صاحبة قناة أم زياد

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

رسميًا، ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 18-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

اكتشاف عملات عربية أثرية في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد سيدنا الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية