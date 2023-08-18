ضبط 4 مخابز مخالفة وتحرير 52 محضرا خلال حملات تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 4 مخابز لتصرفهم في 67 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 52 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية بالنوبارية وإيتاي البارود.

ضبط ٤ مخابز مخالفة و تحرير 52 محضر خلال حملات تموينية بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة أنه إستمرارًا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محاسب مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمدينة النوبارية عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جراما و25 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبمركز إيتاى البارود تم ضبط 4 مخابز لتصرفهم فى67 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و11 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى 10 تجار تموينين لعدم إعلانهم عن أسعار السلع التموينية للمواطنين و6 محلات لإقامة أوكازيون بدون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.