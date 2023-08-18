الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

أنشطة وجلسات حكي تفاعلية لـ 264 طفلا بمكتبة مصر العامة بدمنهور

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور مجموعة أنشطة وجلسات حكي تفاعلية استفاد منها 264  من أبناء المحافظة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وفي إطار الدور الهام لمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في نشر الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء محافظة البحيرة.

أنشطة وجلسات حكي تفاعلية لـ 264  طفل بمكتبة مصر العامة بدمنهور

وأشار أحمد الهواش - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور أنه تم تنظيم جلسات حكى شيقة بعنوان "الحكواتي" مع الحكاء المتميز هيثم شكري، بالمكتبة وفروعها بالدلنجات وكفر الدوار واستفاد منها 264 طفلا وطفلة.

كما تنوعت الورش بين الحكي والجلسات التفاعلية والمسابقات وفي الختام أقيمت فعاليات بالمسرح الروماني بحديقة مكتبة مصر العامة بدمنهور.

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يأتى ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة المختلفة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وتشجيع المهارات الابتكارية وتنمية المواهب الفنية، وكذا الارتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين.

وفي سياق متصل شهدا الأنشطة الصيفية بالبحيرة إقبالا كبيرا على الورش الفنية المتنوعة وعرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة كفر الدوار بالنادي الاجتماعي بدمنهور والتي أقيمت تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة. 

حيث يواصل فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفي البسيوني، مدير فرع ثقافة البحيرة النشاط الصيفي المقام بالنادي الاجتماعي بدمنهور الأربعاء من كل أسبوع وتضمنت الفعاليات أمس تنظيم عدة ورش فنية وتوزيع هدايا علي الأطفال المشاركين، وكذا سرد قصص للأطفال والدروس المستفادة منها.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفريق كورال أطفال قصر كفر الدوار وسط إقبال متزايد من الجمهور وإشادة كبيرة من الأطفال بالأنشطة الصيفية والعروض الفنية المقدمة لهم.

كما تواصل قصور الثقافة والمكتبات العامة بنطاق المحافظة  استقبال الأطفال بمختلف المراحل العمرية لقضاء إجازة نهاية العام الدراسي وفق برنامج تثقيفي وترفيهي أعد خصيصا للأطفال لتنمية مهاراتهم مع إحداث جو من البهجة والسرور أثناء قضائهم الإجازة من خلال فاعليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

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مكتبة مصر العامة بدمنهور مكتبة مصر العامة مكتبة البحيرة دمنهور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

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