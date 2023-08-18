الشريف يتابع مؤشرات حملة 100 يوم صحة على نطاق الإسكندرية

تتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة على نطاق المحافظة، وقد عبر الشريف عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطى المليون خدمة صحية مجانية لأهالي وضيوف المحافظة بعد مرور ٥٣ يوما منذ بدء الحملة.

حيث أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ ٥٣ يومًا الماضية بالمحافظة مليون و١٣ ألفا ٩٠٣ مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

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كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد ٢٤٦ ألفا ١٩٦ مواطنا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) ٧١ ألفا ٣٣٢ مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية ٥٠ ألفا٩٨٦ وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ٨٥ ألفا ٥٩٥ سيدة وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ١٢٧ ألفا ٩٦٧ مواطنا بالإضافة إلى ٤٢ ألفا ٨٨٣ من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.



وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لعدد ٢١٧ ألفا ١١٤ طفلا والمرور على عدد ٢١٩١ منشأة غذائية وسحب ٢٧٩٢ عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة ٩ فاعليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة).

ومن الجدير بالذكر متبقي ٤٦ يومًا آخر على انتهاء حملة ١٠٠ صحة مستهدفة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.