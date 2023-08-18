إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية ورفع الرايات الحمراء والخضراء بشرق وغرب المحافظة

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة إقبالا كثيفا من قبل المواطنين وزوار المحافظة لقضاء الإجازة الصيفية والاستمتاع بطقس المدينة الساحلية.

وانتشر الباعة الجائلين بسلعهم على شواطئ المحافظة لبيعها على رواد الشواطئ من مأكولات مختلفة، بينما حرص مسئولي الشواطئ على التواجد أمام البوابات الرئيسية لتنظيم دخول الجماهير وتوفير كافة سبل الراحة.

كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان، رفع الرايات الخضراء والصفراء في شواطئ القطاع الشرقي ورفع الرايات الحمراء بالقطاع الغربي.

استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية

وأكدت إدارة السياحة والمصايف برئاسة محمد عبد الرازق أن نسبة إقبال المواطنين تعدت ٨٠ % في بعض شواطئ شرق المحافظة وبعض الشواطئ الأخرى وصلت نسبة الأشغال ٧٠%.

وأشارت الإدارة إلى أن الرايات ذات اللون الأخضر، تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه واللون الأصفر تعني إن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر، واللون الأحمر معناها حالة البحر لا تسمح بنزول المياه خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة ويفضل الالتزام بالمساحة المحددة للسباحة حتى وإن كنت تجيد السباحة.

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بينما كثف العاملين بشواطئ المحافظة تواجدهم وانتشار العاملين بمراقبة الشاطئ وعمال النظافة وسط إقبال المصطافين من خارج المحافظة للاستمتاع بطقس المدينة الساحلية.