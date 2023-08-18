الجمعة 18 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

الدهابة، حكايات ضحايا التنقيب عن الذهب في بر مصر، وأشهر الأماكن سلاسل جبال البحر الأحمر

التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب في بر مصر، فيتو

في واقعة غريبة وصادمة من نوعها، تم الكشف عن ثلاث جثث من قِبَل الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا خلال تنقيبهم عن الذهب، وبعد التحقيقات، تبين أن الأشخاص الثلاثة كانوا يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتوفوا جراء العطش بعد أن ضلوا طريقهم.

 

“فيتو” رصدت أبرز ضحايا التنقيب عن الذهب في ربوع مصر

 

مصرع شخص أثناء تنقيبه عن الذهب بمدينة القصير

وفي أبريل 2014، لقي شخص مصرعه خلال القيام بعمليات تفجير لإحدى المناطق الصحراوية بهدف التنقيب غير الشرعي عن الذهب بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، فيما قرر المستشار محمود ناير، مدير نيابة جنوب البحر الأحمر، حبس متهم آخر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد أن تم ضبطه خلال التنقيب وبحوزته جهاز كشف عن المعادن واعترف بالواقعة.

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وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد أبوخضرة، رئيس النيابة، أن المجني عليه الذي لقي مصرعه يدعى هاني عبدالمجيد، 27 سنة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى وتم التحفظ على جهاز كشف المعادن وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الذهب بين البحر الأحمر وأسوان

وفي ديسمبر 2018، لقي شابان مصرعهما وأصيب آخران، الأربعاء، نتيجة سقوط كتلة صخرية عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن خام الذهب بمنطقة جبلية بالقرب من قرية الشيخ الشاذلي بالصحراء الشرقية بين محافظتي البحر الأحمر وأسوان.

وتبين من التحريات الأولية أن الشباب الأربعة يقيمون بقرية الشماخية مركز إدفو محافظة أسوان، وتواجدوا بالمناطق الجبلية الواقعة على حدود محافظتي أسوان والبحر الأحمر بالقرب من الطريق المؤدى إلى قرية الشيخ الشاذلي أبو الحسن، للبحث والتنقيب عن خام الذهب في تلك المنطقة، ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين.

تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى إدفو العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص برصاص مجهول أثناء التنقيب عن الذهب بأسوان
 

وفي يوليو 2022، لقي شخص مصرعه أثناء التنقيب عن الذهب فى جبال محافظة أسوان، حيث أطلق عليه مجهول النار ليلقى مصرعه فى الحال.

وكانت مديرية أمن أسوان قد تلقت بلاغا من مركز شرطة إدفو يفيد بوصول أ.ح.ع.م ٣٤ عامًا جثة هامدة إلى مستشفى إدفو العام مصابًا بطلق نارى أثناء التنقيب عن الذهب بجبال محافظة أسوان.

وبعد الفحص تم نقل الجثمان إلى مشرحة إدفو لحين استلام الجثمان وإنهاء التحقيقات وإجراءات الدفن ونقله إلى مثواه الأخير.

حُرر محضر بالواقعة وجارٍ إجراء التحقيقات.

 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الذهب بوادي العلاقي في أسوان
 

لقى شخص مصرعه، أثناء التنقيب عن الذهب في جبال وادى العلاقي بين محافظة أسوان وجبال البحر الأحمر.

تلقى اللواء أشرف عبد الله أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم شرطة إدفو يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب بين الحياة والموت بوادى العلاقى.

وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة إدفو، ومن الفحص تبين إنه يدعى يحيى-ز، م، ف يبلغ من ٢٧ سنة من قرية العطياب شرق بمدينة إفو شمال محافظة أسوان.

وأنتقل إلى مكان الحادث قوة من مركز شرطة إدفو للبحث وكشف ملابسات الحادث، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإصدار تصريح بدفن الجثمان.

وأفاد شهود عيان أن الحوادث للباحثين عن الذهب أصبحت متكررة بشكل يومي ولكن بأحدث مختلفة إما قتل برصاص غادر، إما إنقلاب سيارات، أو إختلاف عن قسمتهم عن ما استخرجوه من الذهب.

 

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التنقيب عن الذهب التنقيب عن الذهب بأسوان محافظة أسوان أسوان وادي العلاقي البحر الأحمر

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