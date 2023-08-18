بدء القافلة الدعوية الموسعة بمساجد إدارة أوقاف القرنة بالأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدأ فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمركز ومدينة القرنة، وذلك في إطار قيام وزارة الأوقاف بتسيير قافلة دعوية موسعة بأوقاف الأقصر، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، والسادة الوعاظ بالأزهر الشريف، وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية، بمساجد إدارة أوقاف القرنة.

كما كشف عبد الدايم، عن تسيير قافلة دعوية موسعة من أوقاف الأقصر إلى مدينة أبوسمبل السياحية بمحافظة أسوان، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، ولمدة عشرة أيام وذلك بقيادة الشيخ صلاح نور عبد العال مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، وتشمل أداء خطبة الجمعة وإلقاء الدروس الدينية.

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وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدأ العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 / 2023 حيث نجحت كلا من، إدارة أوقاف الزينية ببيع عدد 75 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد احمد، إدارة أوقاف بندر الأقصر ببيع 71 صكا بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، إدارة أوقاف القرنة ببيع عدد 67 صكا بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، إدارة أوقاف اصفون ببيع عدد 60 صكا بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، إدارة أوقاف الطود ببيع عدد 40 صكا بقيادة الشيخ محمد عبدالعزيز خضري، إدارة أوقاف إسنا ببيع عدد 30 صكا بقيادة الشيخ حسن الأمير، إدارة أوقاف النمسا ببيع 25 صكا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي احمد، إدارة أوقاف ارمنت ببيع عدد 20 صكا بقيادة الشيخ النوبى محمد حسان، ادارة أوقاف البياضيه ببيع عدد 19 صك بقيادة الشيخ محمد مصطفى، إدارة أوقاف كومير ببيع عدد 12 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد احمد.

ومن الجدير بالذكر بأن المديرية قد أعلنت منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر والتي بلغت فى مجملها عدد 11 منفذا.