محافظ الإسكندرية يشدد على مواجهة أعمال البناء المخالف

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف 3 حالات بناء مخالف بالنهضة والتحفظ على كمية من الأسمنت وكذا إزالة سور مخالف بقرية طيبة بالنهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح فضلا عن إزالة حوائط بقرية البيضا المهندسين بالإضافة إلى إيقاف أعمال مخالفة بعدد 8 متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار على مساحة 400م بعزبة نشأت فضلا عن فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على كمية من الأخشاب بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة منشية الأوقاف والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمال بناء بجزء 14 حوض 1 الجمالية منطقة أبيس عبارة عن بناء أسوار على قطعة أرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال هدم بالمحل الكائن 3 المدينة الفرنسية وكذا إيقاف أعمال بناء غرفة داخل المحل الكائن 64 مكرر شارع مسجد سيدي بشر وتم التحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة فضلا عن فك شدة خشبية بعزبة خطاب والتحفظ علي كمية من حديد التسليح والأخشاب.

ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالدور الأول العقار الكائن 69 الباب الأخضر، والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالفة فضلا عن إزالة سور مخالف بالعقار الكائن 14 الطرودي.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة أسفرت عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بنجع كاتب فضلا عن إزالة أسوار ومبني من الطوب الأبيض بقرية عثمان بن عفان.