تشيلسي يضم روميو لافيا لاعب ساوثامبتون
أعلن تشيلسي اليوم الجمعة رسميا انضمام روميو لافيا قادما من صفوف ساوثامبتون وأوضح تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن لافيا وقع على عقد يربطه بالنادي لسبع سنوات مقبلة ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة فيما ذكرت التقارير الصحفية أنها كلفته 58 مليون جنيه إسترليني.
اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما بدأ مسيرته في أندرلخت وانتقل منه إلى مانشستر سيتي حيث تم بيعه إلى ساوثامبتون مع إمكانية إعادة شرائه مستقبلا لكن ذلك البند لم يستغله سيتي لينتقل اللاعب إلى تشيلسي عقب هبوط ساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.
وخاض لافيا مع ساوثامبتون 34 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله وأصبح لافيا ثامن صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو.
وسيرتدي لافيا القميص رقم 45 مع الفريق اللندني وقال لافيا: "لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد وبناء تفاهم بيننا لتحقيق أشياء عظيمة".
أرقام موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي الجديد
وسبق وأن أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، عن التعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري الدولي موسيس كايسيدو من فريق برايتون.
وأكد تشيلسي في بيان: "يسر تشيلسي أن يعلن عن توقيع الدولي الإكوادوري موسيس كايسيدو".
وأضاف: "وافق لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا على عقد مدته 8 سنوات في ستامفورد بريدج، مع خيار النادي لسنة أخرى".
ونقل تشيلسي عن كايسيدو قوله: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى تشيلسي! أنا متحمس جدًا لوجودي هنا في هذا النادي الكبير ولم أكن مضطرًا للتفكير مرتين عندما اتصل بي تشيلسي، كنت أعرف أنني أريد التوقيع للنادي، لقد تحقق حلم أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لبدء العمل مع الفريق".
وبعد أداء مبهر مع برايتون ارتبط كايسيدو، البالغ من العمر 21 عاما، بمغادرة استاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.
وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي وليفربول الذي كان يريد ضم اللاعب لكنه اختار تشيلسي.
وانضم كايسيدو لبرايتون في ديسمبر 2021، ولعب معارًا لفريق بيرشكوت البلجيكي بين أغسطس 2021 ويناير 2022.
ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فقد شارك كايسيدو مع برايتون في 53 مباراة سجل فيها هدفًا وصنع 3.
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