الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي

الفنان أحمد الشوكي،
الفنان أحمد الشوكي، فيتو

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي، أحمد الشوكي، وذلك حسبما أعلن حسام عزت مدير أعماله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 

 

أحمد الشوكي، اشتهر بأغنية "أعملك إيه" التي غناها عام 1995 وحققت نجاحًا كبيرًا، على أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة في بني مزار بالمنيا.

 

ويعتبر الشوكي واحدا من نجوم الغناء الشعبي الذين اشتهروا في فترة التسعينيات، حيث اشتهر بأكثر من أغنية، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل أن يعود من جديد.

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بني مزار بالمنيا المطرب الشعبي الغناء الشعبي التواصل الاجتماعي الاجتماعي الفنان أحمد الشوكي

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