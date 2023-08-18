الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

15 سيارة إسعاف لنقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح الساحلي

حادث انقلاب أتوبيس،
حادث انقلاب أتوبيس، فيتو

شهد طريق مطروح الإسكندرية، اليوم الجمعة حادث انقلاب أتوبيس رحلات كبير أعلى كوبري الماظة اتجاه إسكندرية.

وأسفر الحادث عن  إصابة 48 شخصا ونقل 17 إلى مستشفى رأس الحكمة و31 إلى مستشفى مطروح العام.

وصرح مصدر طبي خاص أنه فور تلقي إخطار بالحادثة تم الدفع بـ 15  سيارة إسعاف وفريق الانتشار السريع من أطباء الطوارئ لموقع الحادث لتقديم كافة المساعدات والإسعافات اللازمة ونقل 17 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة و31 مصابا إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية لهم.

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وتقدم "فيتو" 10 نصائح هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- الصيانة الدورية للسيارة                       
ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة
ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظًا في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

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