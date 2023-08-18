نواب أسيوط يناقشون مستجدات مشروعات حياة كريمة وإنشاءات الكباري الداخلية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق الصالح العام لافتًا إلى عقد عدة لقاءات معهم، بديوان عام المحافظة، لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات يقوم بها بشكل دوري بما يخدم مصلحة المواطن في المقام الأول وفي إطار مد جسور التواصل بين النواب والتنفيذيين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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محافظ أسيوط يلتقي النواب



حيث التقى محافظ أسيوط خلال النصف الأول من شهر أغسطس كل من النائب المهندس ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب ابراهيم نظير والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب أحمد الشناوي والنائبة صفاء عيادة والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب والنائب محمد فهمي صالح والنائب عادل حجازي والنائب مصطفى كحيلي والنائبة هند جوزيف أعضاء مجلس الشيوخ في حضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عصام القرن مدير مديرية الإسكان ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني بالمحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ومعتصم أحمد مدير مكتب شئون البرلمانين بالمحافظة.

إنشاء الكباري الداخلية



وخلال اللقاءات استمع المحافظ لعدد من الموضوعات التي استعرضها النواب الخاصة بدوائرهم كما تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات الهامة ومستجدات الأعمال في معظم القطاعات الحيوية ومنها موضوع إنشاء بعض الكباري الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" واختيار الأماكن المناسبة لها وفقًا لاحتياجات كل مركز وتلبية لاحتياجات الأهالي فضلا عن ملف الطرق والرصف حيث أكد المحافظ أن الرؤية التنموية الشاملة للدولة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق والمحاور باعتبارها شريان التنمية لافتًا إلى أن العام المالي الجاري يشهد تنفيذ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة للعديد من المحاور المرورية والشوارع المدرجة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتسهيل حركة سير المواطنين والحد من الكثافات المرورية.



كما تطرقت اللقاءات إلى ملف النظافة وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير العمالة والمعدات اللازمة بالمراكز والمدن للنهوض بمستوى النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالشوارع لافتًا إلى تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بعدم السماح بوجود تجمعات للمخلفات ورفعها أولا بأول وتشغيل ورديات صباحية ومسائية لتحسين كفاءة المنظومة.

مشروعات حياة كريمة



كما استعرض المحافظ نسب التنفيذ في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى والتي يجري تنفيذها في 149 قرية في عدد 7 مراكز على مستوى المحافظة مؤكدًا أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي فضلا عن التشغيل التجريبي لمجمعات خدمات المواطنين بالقرى المستهدفة بالإضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأشاد المحافظ بالتعاون المستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة مؤكدا أننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب واحتياجات أهالينا.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط يلتقي بشكل دوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالبهم واستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة فضلا عن استعراض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري كما يبحث طلبات واحتياجات أبناء المحافظة في حضور بعض التنفيذيين.