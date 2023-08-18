إصابة 13 شخصا بحادث تصادم 4 سيارات بطريق وادي النطرون - العلمين
أصيب 13 شخصا إثر تصادم 4 سيارات ببعضهما بطريق "وادي النطرون - العلمين"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات المرور بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق وادي النطرون العلمين أمام دخلة العميد اتجاه القاهرة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
وبالفحص تبين اصطدام 4 سيارات ملاكي ببعضهما البعض ونتج عن الحادث إصابة أشخاص 13 شخصا وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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