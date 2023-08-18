الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

المتهم بقتل مسن في الطالبية يمثل جريمته

المتهم بقتل مسن في
المتهم بقتل مسن في الطالبية يمثل جريمته، فيتو

اصطحب فريق من نيابة الجيزة مالك ورشة قتل مسنا لسرقته في الطالبية لمسرح الجريمة لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية.

 

العثور على جثة مسن بالطالبية

وتلقي قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص سنه 71 بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده والكائنة بدائرة القسم.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى “مجدي.م” مقتولا داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. 

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تحديد هوية قاتل مسن الطالبية

وبإجراء  التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجنى عليه)، بقصد السرقة.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

 

وقال المتهم إنه نظرًا لإقامة المجنى عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للاطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته.

 

اعترافات قاتل مسن الطالبية

وأضاف:  يوم الواقعة شاهدت المجنى عليه خارجًا من مسكنه فصعدت للشقة لسرقتها وحال قيامي بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئت بعودة المجنى عليه فعاجلته بعدة طعنات بسكين أودت بحياته واستوليت على متعلقاته (حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - رخصة قيادة - عدد 2 كارت فيزا - هاتف محمول -  تابلت).

 

 وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالى من أحد الكروت (لعلمه برقمه السرى لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالى للمجنى عليه) وإنفاقه المبلغ.

 

 وبإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول، وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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