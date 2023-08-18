صور حصرية من حفل روبي في قصر البارون

أحيت المطربة روبي حفلًا غنائيًّا كبيرًا أمس الخميس في قصر البارون وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل روبي في قصر البارون

وحصلت “فيتو” على صور خاصة من حفل روبي الذي أقيم في قصر البارون وسط حضور كبير.

و قدمت روبي باقة من أغانيها الشهيرة خلال حفلها ومن أبرزها “حتة تانية، ليه بيداري كدا، قلبي بلاستيك” وغيرها.

حفل روبي، فيتو

ومن ناحية أخرى، كانت أحيت الفنانة روبي منذ أيام حفل غنائي كبير في السعودية وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

وشهدت أولى حفلات النجمة روبي في السعودية وهو المُقام ضمن حفلات وليالي صيف جدة في موسمه الجديد.. وسرعان ما تصدر روبي وأغنياتها التريند العربي، لكن تصدرت إطلالتها أيضًا مع الأغنيات والتي عبر عنها البعض بأنها غير صالحة للوقوف على المسرح.

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إطلالة روبي فى حفل جدة

أما على موقع التدوينات “تويتر” فكان هناك هجوم كبير من جانب الشعب السعودي على إطلالة روبي وفستانها الأزرق صاحب الفتحة الكبيرة من الجانب الأيسر.. وعلق أحد المتابعين للحفل من السعودية: "روبي المغنية المصرية في جدة.. ما أحد علمها تلبس قبل ما تطلع المسرح.. شيء مقزز صدقًا.. تلوث بصري يصل حد جرح المشاعر".

حفل روبي، فيتو

وكانت وجهت النجمة روبي رسالة خاصة لجمهور وحضور حفلها الأول بالسعودية والذي أقيم ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023.

وقالت: ألف بوسة وبوسة ليكم حبايبي الحلوين، جمهور مبهر وعظيم، ووقوفي على مسرح جدة شيء يدعو للفخر.. ربنا يسعدكم ويسعد أوقاتكم دائمًا.. شكر من كل قلبي.

وبي

ومؤخرًا كانت روبي في وقت سابق على بطولة مسلسل “حضرة العمدة” الذي شارك في سباق رمضان المنصرم 2023 من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ومسلسل “حضرة العمدة” من إنتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى السينما كانت روبي قدمت مؤخرًا تصوير فيلمها الجديد "شلبي" والذي يشاركها في بطولته كريم محمود عبد العزيز.



ويجسد كريم محمود عبد العزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى "شلبي" يعمل في الملاهي، ويتعرف على روبي وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

حفل روبي في قصر البارون، فيتو



فيلم "شلبي" من بطولة روبي، كريم محمود عبد العزيز، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.