الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شاب ينهي حياته داخل منزله في سمالوط بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أنهى شاب ثلاثيني العمر، حياته، داخل غرفته الخاصة بمنزله الكائن بقرية إطسا البلد، شمال المنيا، دون أسباب، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بقرية إطسا البلد، بوفاة نجلهم داخل غرفته الخاصة.
 

على الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى يدعى "ر. م. ك "، 37 عامًا،  مقيم بذات القرية المذكورة، وتم نقله لمشرحة مستشفى سمالوط العام تحت تصرفات النيابة العامة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظة المنيا المنيا المنيا اليوم أخبار اليوم المنيا

مواد متعلقة

ندوات تثقيفية ومسابقات ضمن مبادرة صيف شبابنا بمراكز شباب المنيا

تحرير 263 محضر إشغال طريق في 3 مراكز بالمنيا

الكتب الخارجية بالمجان.. شباب قرية دروة بالمنيا يطلقون مبادرة خد كتاب وسيب كتاب.. وأصحاب المبادرة: هدفنا تخفيف الأعباء ولدينا ملخصات مجانية لجميع المراحل (فيديو)

قافلة بيئية متكاملة من جامعة المنيا لقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص

تحرير 80 مخالفة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بالمنيا

مصرع عامل سقط من عقار بالمنيا

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، وطلب عاجل من الشعبة لمواجهة الأزمة

وفاة رئيس محكمة بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة بأحد شوارع التجمع

انفجار شديد قرب الكرملين بعد اختراق مسيرة أوكرانية أجواء موسكو (فيديو)

ميسي يصدم باريس سان جيرمان ويفاجئ برشلونة باعتراف بعد فوات الأوان

غدا، اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بهذه المحافظتين

أول رد من الزمالك على العرض الجديد لـ زيزو من الشباب السعودي

مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

هم بيعملوا إيه، رضا عبد العال يطالب مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة

Advertisements

منوعات

المزيد

مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

سعر السكر اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية