شاب ينهي حياته داخل منزله في سمالوط بالمنيا
أنهى شاب ثلاثيني العمر، حياته، داخل غرفته الخاصة بمنزله الكائن بقرية إطسا البلد، شمال المنيا، دون أسباب، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بقرية إطسا البلد، بوفاة نجلهم داخل غرفته الخاصة.
على الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى يدعى "ر. م. ك "، 37 عامًا، مقيم بذات القرية المذكورة، وتم نقله لمشرحة مستشفى سمالوط العام تحت تصرفات النيابة العامة.
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