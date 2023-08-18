الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 18 -8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.  

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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 18-8-2023 فى مصر

حالة الطقس غدًا الجمعة 18 - 8 -2023 بالبحيرة


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقًا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.


ويساعد ذلك أيضًا في تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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