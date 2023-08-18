الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

منشق عن الإخوان: حرس قيادات الجماعة كانوا مسلحين في اعتصام رابعة

اعتصام رابعة، فيتو
اعتصام رابعة، فيتو

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان، إن حرس قيادات الإخوان في اعتصام رابعة كانوا مسلحين، مشددًا على أن المسيرات التي كانت تخرج من الاعتصام لشوارع القاهرة كان بها فردان مسلحان لتأمين المسيرات.

تسليح الإخوان في اعتصام رابعة

وأضاف  خلال تصريحات تليفزيونية: "عندما شاهدت أفرادا مسلحين في فض اعتصام رابعة يواجهون قوات الشرطة بالسلاح لم أكن متعجبا، فقد كانت لديّ خلفية عن تسليح الإخوان في هذا الاعتصام".

 

قصة أحمد المغير

وتابع: "أحمد المغير كان لديه كميات كبيرة من السلاح، وكيف يتعجب الناس من ممارسة الإخوان للعنف؟ مَن يقرأ التاريخ لا يمكنه أن يتعجب، سيد قطب كوّن تنظيما مسلحا لرد الاعتداء لتفجير أبراج الكهرباء وأقسام الشرطة والهجوم على مباني مديريات الأمن، أي أن ما حدث في الخمسينيات والستينيات تكرر مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو 2023".

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ولفت: الي أن عماد صابر عضو جماعة الإخوان اعترف بأن الجماعة قتلت 6 مجندين كانوا موجودين بكمين عبر حركة "العقاب الثوري" الإرهابية، مشيرًا إلى أنه رفض تسمية هذا الأمر بالعنف، ولكنه أطلق عليه حراكا ثوريا.

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من يدير أموال الإخوان ؟!

حادث كرم القواديس

وأضاف:"عندما حدث حادث كرم القواديس أقسم محمد عبدالمقصود إن العساكر الذين استشهدوا ماتوا في ليبيا، وبعد نصف ساعة فقط أذاعت قناة الجزيرة الشريط الذي جاء فيه أن جماعة أنصار بيت المقدس هي التي نفذت العملية الكمين، وأصبح كل شيء واضحا وأن قسم محمد عبدالمقصود لم يكن صحيحا".

وتابع: "من شهادات العنف الأخرى لهذه الجماعة، أن مجدي شلش مسؤول الإخوان في الخانكة لما هرب في تركيا ظهرت على قناة إخواني وقال استبدلنا شعار سلميتنا أقوى من الرصاص بسلميتنا أقوى بالرصاص، واحتفى بأن (حسم) هي الذراع المسلحة لجماعة الإخوان".

 

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