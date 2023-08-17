الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

"تعليم البحيرة" تنهي تجهيز اللجان والمقرات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،فيتو

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على الانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.


مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال الامتحانات والمقرر انطلاقها بعد غد السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ والتى تستمر حتى الثلاثاء ٢٩ من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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تعليم بالبحيرة تنهي تجهيز كافة اللجان والمقرات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالبا وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمى رياضة  يؤدون الإمتحانات خلال تلك الفترة بعدد ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.
ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.
 
وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف إلى انتظام سير الامتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

متمنيا خالص الأمنيات لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق.

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البحيرة الثانوية العامة الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى الدكتورة نهال بلبع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

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